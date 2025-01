Sono una donna etero cisgender di trent’anni. Ti scrivo per chiederti degli orgasmi simulati. Da sei mesi frequento un tipo perfetto. Amo tutto di lui, in buona parte perché trovo il sesso fantastico. L’unico neo è che con lui non ho mai raggiunto l’orgasmo, ma fingo tutte le volte. Ho sempre faticato molto a raggiungerlo con i partner passati, maschi o femmine che fossero. Ma la cosa che a lui piace di più del sesso è quando l’altra persona comincia a emettere suoni prima o durante l’orgasmo. Non solo gli piace un sacco: a quanto pare è quasi l’unica cosa che lo fa venire. Per questo agli inizi della nostra frequentazione ho cominciato a fingere con la speranza che le cose sarebbero cambiate man mano che imparavano a conoscere i nostri corpi. Oggi, a distanza di sei mesi, ancora non raggiungo l’orgasmo. Una cosa che, ripeto, per me non è insolita durante il sesso, però voglio che lui se lo goda, quindi continuo a fingere. Anche le poche volte in cui non l’ho simulato, lui è riuscito comunque a venire, però è rimasto un bel po’ a rimuginarci sopra: è chiaro che non gode allo stesso modo, e per me questo rovina tutto. Ci tengo a precisare che per me l’obiettivo del sesso non è avere un orgasmo. Quello che amo del sesso è l’intimità fisica, il sentimento di vicinanza e il dare piacere al mio partner. È per questo che sento di godermi ancora molto il sesso con lui, pur fingendo. Con il progredire del nostro rapporto, però, questa bugia comincia a pesarmi. Mi ci vedo anche a sposarlo, questo tipo, ma non riesco a fare a meno di chiedermi: sono destinata a fingere orgasmi per quarant’anni? Mi sembra un tradimento orrendo nei suoi confronti. Cosa faccio? Come mi districo da questa situazione?

– Future About Keeping Everything Real

Voglio che tu faccia due cose, Faker: innanzitutto vai a vedere Babygirl – da sola – e poi guarda qualche porno gay insieme al tuo fidanzato.

Allargando per un attimo l’inquadratura: in passato ho suggerito ad altre donne che fingevano l’orgasmo di cominciare a fingere di stare per venire. Fatto questo per qualche mese, una donna può dire al marito o fidanzato: “Verso i [inserire età attuale] anni è cambiato qualcosa nel mio corpo, e adesso faccio più fatica a raggiungere l’orgasmo – succede anche quando ci provo da sola – perciò d’ora in avanti dovremo sperimentare cose nuove per farmici arrivare!”.

È una bugia, ovviamente, ma ammissibile.

Ora, sia messo agli atti, io credo che “ho finto i miei orgasmi con te” sia una frase che un uomo deve poter sentire senza andare in frantumi. Credo inoltre che gli uomini etero debbano farsi una ragione del fatto che le donne possano fingere l’orgasmo con un nuovo partner, o comunque sentirsi in obbligo di continuare a fingere (penso poi che gli uomini debbano ammettere che fingerebbero anche loro, se potessero). Perciò sì, in generale è sbagliato mentire, ma direi che c’è una bella differenza tra una bugia opportunistica detta per ingannare, e una bugia quasi opportunistica detta per non ferire. Certi uomini si sentono umiliati, o addirittura traditi, quando gli viene detto (o quando scoprono) che la loro partner ha finto l’orgasmo. E se una bugia piccina (“i miei orgasmi si sono fatti più sfuggenti”) può aiutare una donna a coprire una bugia grossa (mesi o anni di orgasmi simulati) senza ferire i sentimenti del partner, io sono disposto a concederla.

Il tuo problema però è un po’ diverso, Faker, dato che il tuo partner mette il muso quando tu non fingi, e che per venire ha bisogno di credere che stai venendo anche tu.

Leggendo la tua lettera mi è venuta in mente Romy, la manager affermata interpretata da Nicole Kidman in Babygirl (se non volete dei piccoli spoiler siete pregati di non leggere il resto di questa risposta). Il film comincia con Romy (Kidman) che fa sesso con il marito Jacob (Antonio Banderas). Sembra che lei abbia un orgasmo – anzi che lei e Jacob vengano nello stesso momento (nei film capita spesso) – poi però la vediamo uscire in corridoio, infilarsi nel suo studio e masturbarsi mentre guarda un porno. L’orgasmo vero che Romy raggiunge da sola (viscerale, rumoroso, animalesco) è completamente diverso da quello che l’abbiamo appena vista fingere a beneficio del marito. Più tardi Jacob ci rimane malissimo quando scopre lei che con lui ha sempre finto: la rivelazione danneggia il loro matrimonio quasi quanto la tresca di lei con lo stagista sexy.