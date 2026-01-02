Sono una donna bisessuale e cisgender vicina ai cinquanta, e vivo nella Bay Area. Frequento un uomo da sei mesi e siamo innamoratissimi. I suoi amici sono dei gran festaioli, con loro si beve e altro, e ci divertiamo un sacco a ballare. In queste serate di festa ho conosciuto uno di loro – trentenne – e non volendo farlo sentire escluso (eravamo quasi tutte coppie) gli ho messo le braccia al collo e ci siamo strusciati coi fianchi e il sedere sulla pista. Ballavamo tutti insieme. Sono abbastanza sicura che mi abbia palpato il culo mentre limonavo con il mio compagno.

Un mese dopo eravamo di nuovo tutti a ballare quando l’amico ha cominciato a dirmi cose tipo: “Uh, sei pericolosa” e “Se non ci fosse di mezzo il tuo ‘ragazzo’, io e te combineremmo qualcosa”. Io mi sono messa a ridere, ma gli ho anche detto di smetterla. Gli ho spiegato che sono innamoratissima del mio compagno, che fra l’altro è un suo amico, e che non farei mai niente che possa mettere a rischio il nostro rapporto. Con due parole l’ho sistemato. Ora però mi sembra di avere un segreto, perché non l’ho raccontato al mio compagno. Non voglio causargli problemi con l’amico. Più avanti il mio compagno mi ha raccontato che il suo amico ha una cotta per una delle altre donne del gruppo – che sta in coppia poliamorosa – quindi forse vuole dire che si comporta spesso così? Che devo fare?

– Groping Really Isn’t Nice, Dude

Con le parole giuste l’hai sistemato, e hai fatto bene. Ora te ne servono altre: “Quel tuo amico ha una cotta anche per me”. Racconta al tuo compagno che ti sei strusciata un po’ con il suo amico mentre eravate tutti a ballare, solo per non farlo sentire escluso in quella festa dove eravate tutti un po’ alterati, e che il suo amico ha frainteso le tue intenzioni (interpretazione generosa) o ne ha approfittato (interpretazione meno generosa) e ti ha palpato il culo. E ora dice cose che sembrano uscite da un documentario di Netflix su un delitto – “Solo in seguito mi resi conto che meditava di togliere di mezzo il mio compagno una volta per tutte” – e tu hai paura che le cose possano precipitare.

In genere non credo che le palpate mentre si balla meritino il beneficio del dubbio, Grind, ma qui abbiamo a che fare con un soggetto noto: ci ha già provato con le compagne di altri, ma non è stato allontanato dal gruppo. Quindi o ha saputo farsi perdonare con altre qualità – per esempio il saper incassare un rifiuto dopo aver frainteso i segnali di qualcuno (com’è facile quando si è un po’ sballati o si è bevuto o se si ragiona con l’uccello) – oppure non ha ancora esaurito la pazienza del gruppo, ma poco ci manca.

Se il tuo compagno se la prende con te quando gli dirai cosa è successo, Grind, non è un buon segno. Se invece capisce che il problema non sei tu ma l’amico, e ti chiede cosa vuoi che faccia (lasciarti sbrigare la cosa da sola, dire qualcosa al suo amico, confrontarsi con il resto del gruppo), è un ottimo segno.