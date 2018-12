Le notizie scientifiche dell’anno

Nuove tecnologie permettono ai ricercatori di seguire lo sviluppo embrionale in dettaglio, cellula per cellula e nel corso del tempo. Lo sviluppo di queste tecnologie, secondo Science, è la scoperta scientifica del 2018. Immaginate di essere in un universo immaginario, scrive il direttore della rivista Jeremy Berg, e di dover esplorare una serie di pianeti, ognuno con paesi e culture diverse. Il metodo tradizionale prevederebbe di studiare ogni singolo pianeta, tracciando i confini nazionali e caratterizzando le diverse culture. L’approccio innovativo prevede invece di dividere ogni pianeta in settori più piccoli ai quali assegnare un’etichetta. Si mandano poi a caso tante sonde sui pianeti e le informazioni che riportano sono elaborate con il computer, usando le etichette. In questo modo è possibile ricostruire una mappa dettagliata e una guida di viaggio, scrive Berg. Un approccio simile è stato usato per studiare lo sviluppo embrionale di organismi complessi. Un gruppo di ricercatori, per esempio, ha determinato quali geni sono attivi nelle 50mila cellule di uno stadio larvale del verme Caenorhabditis elegans. I dati mostrano quali proteine guidano le cellule nel processo di differenziazione in cellule specializzate. Un altro gruppo, sempre utilizzando l’analisi al computer del materiale genetico isolato dalle singole cellule, ha mostrato come dall’ovocita fecondato di un pesce possono essere prodotti venticinque tipi di cellule. Un altro gruppo ancora ha mostrato quali geni vengono attivati e disattivati quando l’axolotl, una salamandra, rigenera l’arto che ha perso. Oltre ai nuovi metodi per studiare lo sviluppo embrionale, Science ricorda altri nove eventi avvenuti nel 2018 nel mondo scientifico.