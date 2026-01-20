US invited Israel to join board of peace, Israeli minister says

Jan 20 (Reuters) - Israel foreign minister Gideon Saar said on Tuesday that Israel was invited by the United States to join the board of peace initiative.
(Reporting by Omri Taasan; Editing by Andrew Heavens)
20 gennaio (Reuters) - Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha detto martedì che Israele è stato invitato dagli Stati Uniti a far parte del consiglio di amministrazione dell’iniziativa di pace.
(Segnalazione di Omri Taasan; Redazione di Andrew Heavens)
