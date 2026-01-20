https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/01/20/us-invited-israel-to-join-board-of-peace-israeli-minister-says

US invited Israel to join board of peace, Israeli minister says

Gli Stati Uniti hanno invitato Israele a unirsi al Consiglio di pace, dice il ministro israeliano

Reuters
20.1.2026
Israeli Foreign Minister Gideon Saar speaks during a meeting with Hungary’s Foreign Minister Peter Szijjarto (not pictured), in Budapest, Hungary, October 27, 2025. REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo (Reuters)

Jan 20 (Reuters) - Israel foreign minister Gideon Saar said on Tuesday that Israel was invited by the United States to join the board of peace initiative.

(Reporting by Omri Taasan; Editing by Andrew Heavens)

