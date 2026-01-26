https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/01/26/syria-s-sharaa-to-meet-putin-in-moscow-on-wednesday-syria-tv-says

Syria’s Sharaa to meet Putin in Moscow on Wednesday, Syria TV says

Sharaa incontrerà Putin a Mosca mercoledì, dice la TV siriana

Reuters
26.1.2026
Syria’s President Ahmed al-Sharaa delivers a speech on the first anniversary of Bashar al-Assad’s fall, in Damascus, Syria December 8, 2025. REUTERS/Khalil Ashawi/File Photo (Reuters)

Jan 26 (Reuters) - Syrian President Ahmed al-Sharaa will meet Russian counterpart Vladimir Putin on Wednesday in Moscow, pro-government Syria TV reported on Monday.

(Reporting by Kinda Makieh; Writing by Menna Alaa El-Din)

