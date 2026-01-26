Syria’s Sharaa to meet Putin in Moscow on Wednesday, Syria TV says

Jan 26 (Reuters) - Syrian President Ahmed al-Sharaa will meet Russian counterpart Vladimir Putin on Wednesday in Moscow, pro-government Syria TV reported on Monday.
(Reporting by Kinda Makieh; Writing by Menna Alaa El-Din)
26 gennaio (Reuters) - Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa incontrerà l’omologo russo Vladimir Putin mercoledì a Mosca, come ha riferito lunedì la TV siriana filo-governativa.
(Reporter Kinda Makieh; Scrittori Menna Alaa El-Din)
