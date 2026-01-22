  1. Fai finta di non conoscere nessun film o canzone precedente al 2000.
  2. Via quell’indice: sul telefono si digita con i pollici.
  3. Impara a parlare per ore di skin care.
  4. Smetti di guardare il telegiornale. La tua fonte di notizie è TikTok.
  5. Flexa le tue vibes stando nel chill senza essere cringe.

