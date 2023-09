Tra gli ospiti che hanno assistito alla cerimonia d’apertura c’erano il presidente siriano Bashar al Assad – alla sua prima visita in Cina dallo scoppio della guerra in Siria nel 2011 – e i leader della Cambogia, del Kuwait e del Nepal, tra gli altri.

Con un anno di ritardo, dovuto alle rigide misure cinesi contro il Covid, più di 12mila atleti provenienti da 45 nazioni e territori dell’Asia e del Medio Oriente sono nella città cinese per competere in quaranta discipline.

I padroni di casa sono i favoriti per la conquista del primo posto nel medagliere, grazie a una delegazione di quasi 900 persone, mentre Giappone e Corea del Sud sono in lotta per il secondo posto.

Nove sport, tra cui il pugilato, la break dance e il tennis, serviranno per le qualificazioni asiatiche alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno.

I Giochi asiatici si svolgono in 54 sedi (14 di nuova costruzione) per lo più a Hangzhou, ma anche in città come Wenzhou, che si trova 300 chilometri a sud.

La sede più importante è lo stadio olimpico Big Lotus, con una capacità di 80.000 posti, dove si svolgeranno le gare di atletica e le cerimonie di apertura e chiusura.

Hangzhou, una città di 12 milioni di abitanti a un’ora di treno da Shanghai, è la capitale dell’industria tecnologica cinese e durante i Giochi saranno usati autobus senza conducente, cani robot e sistemi di riconoscimento facciale.