“Avevo paura di perdere i miei bambini”, racconta Joselyn Caqui, che giace in un letto d’ospedale a Lima dopo aver contratto la dengue, una malattia infettiva che si sta diffondendo in America Latina e ai Caraibi come mai in passato.

Incinta di due gemelli, Caqui, 32 anni, è ricoverata da cinque giorni all’ospedale Sergio Bernales della capitale peruviana, che cura quotidianamente decine di pazienti infetti.

“Non so come me la sono presa”, ha dichiarato all’Afp da sotto una rete di tulle che la protegge da ulteriori punture di zanzare della specie Aedes aegypti, responsabili del contagio.