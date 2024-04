“Gli effetti devastanti delle piogge su alcune scuole sono così gravi che sarebbe imprudente mettere a rischio la vita degli alunni e del personale. Prima devono essere messe in atto le misure per garantire la loro sicurezza”, ha dichiarato il ministro dell’istruzione Ezekiel Machogu.

Sessantaquattro scuole pubbliche dell’area di Nairobi, quasi un terzo degli istituti statali di questo territorio, sono state “gravemente colpite” dalle inondazioni, ha dichiarato il 26 aprile Belio Kipsang, un alto funzionario del ministero dell’istruzione.

Nell’est del Kenya un’imbarcazione che trasportava “un gran numero di persone” si è rovesciata nella contea di Tana River, ha dichiarato la Croce rossa keniana sul social network X, aggiungendo che altre 23 persone sono state tratte in salvo.

I filmati condivisi online e trasmessi in televisione mostrano l’affondamento dell’imbarcazione stracolma, con le urla della gente. Per diverse settimane, gran parte dell’Africa orientale è stata investita da piogge torrenziali con conseguenze letali, in particolare in Tanzania, dove sono morte 155 persone.

In Burundi le autorità hanno riferito che 96mila persone sono state sfollate a causa delle piogge quasi incessanti degli ultimi mesi.