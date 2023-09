“Tutto ciò che ho potuto salvare è una fotografia di famiglia e uno dei giocattoli di mio figlio. Questo è tutto ciò che rimane della casa in cui sono nato e cresciuto”, ha dichiarato all’Afp, trattenendo le lacrime. “Le parole non possono descrivere la tragedia che stiamo vivendo”, ha detto.

Quando la tempesta Daniel ha riversato quantità enormi di pioggia sul villaggio nella Grecia centrale in cui vive, Nikos Falangas ha avuto appena il tempo di fuggire. A tre settimane di distanza, con il villaggio di Vlochos ancora invaso da tonnellate di fango, Falangas poteva solo guardare attonito quel poco che rimaneva della sua casa.

Eri, un manovale albanese di un villaggio vicino, sta aiutando a recuperare degli elettrodomestici da un’altra abitazione. Al culmine dell’alluvione, l’acqua ha raggiunto i tetti delle case tradizionali del posto, a un piano.”Qui non si può fare nulla”, esclama Eri. La maggior parte degli abitanti del villaggio se n’è andata. Le poche decine di persone rimaste si sono rifugiate nella chiesa locale, costruita su una collina e quindi meno a rischio di inondazioni.

I lampi attraversano il cielo e cominciano a cadere gocce di pioggia.

Un nuovo fronte temporalesco, chiamato Elias, dovrebbe colpire la Grecia a partire da martedì, portando forti piogge e nevischio.

A fronte di un’ondata di critiche per la mancata collaborazione tra esercito e protezione civile nelle ore successive al disastro, il governo ha stanziato oltre due miliardi di euro per la ricostruzione. Dimitris Malai, un addestratore di 27 anni, vuole ricominciare la sua vita nel villaggio.

“Qui è dove siamo cresciuti. Vogliamo ricostruire il nostro villaggio. Ma le autorità devono fare qualcosa per noi, altrimenti la vita non potrà tornare qui”, ha detto.

Ma molti a Vlochos denunciano la latitanza dello stato. “Nessuno è venuto a trovarci, ad aiutarci. Solo alcune organizzazioni di volontari ci hanno sostenuto”, ha detto Apostolis Makris, un ufficiale di polizia di 62 anni.

“L’invio di acqua in bottiglia non è sufficiente”, ha dichiarato il sessantottenne Dimitris Anastasiou, abitante del villaggio.”Avevamo tutto e ora non abbiamo più nulla. Sono dei truffatori”, ha detto del governo.