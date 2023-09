Sono scoppiate le proteste contro il progetto del governo di trasformare l’isola indonesiana di Rempang in una zona economica finanziata dalla Cina. (Andaru, Afp)

Seduto su un ponte scricchiolante che collega due palafitte, il pescatore indonesiano Sadam Husen teme per il suo popolo e le sue tradizioni, sapendo che potrebbero essere sradicati dalla loro terra per far posto a un megaprogetto finanziato dalla Cina del valore di miliardi. Il governo indonesiano ha recentemente comunicato ai 7.500 residenti dell’isola di Rempang di fare le valigie e andarsene entro la fine di settembre. I residenti raccontano che le loro famiglie sono presenti sull’isola del mar Cinese meridionale da più di un secolo, per lo più guadagnandosi da vivere come pescatori. Ma secondo i piani del governo gli abitanti del villaggio, che comprendono membri delle tribù Malay e Orang Darat, saranno trasferiti lontano dalle loro case e sostituiti da un enorme impianto di lavorazione della sabbia quarzifera. Secondo gli esperti, il trasferimento li lascerà senza lavoro e potrebbe cancellare per sempre il loro stile di vita.

Arresti e proteste

“La situazione sta diventando sempre più tesa. Non abbiamo alcun interesse ad andarcene”, ha dichiarato Husen, 32 anni, isolano, che ha protestato pacificamente contro il piano di sgombero. “La cosa più importante è salvare il nostro villaggio”, ha detto Husen.”È un mese che non riesco a dormire pensando al mio villaggio”. Jakarta ha dichiarato che uno dei maggiori produttori di vetro e pannelli solari al mondo, Xinyi Glass, quotato a Hong Kong, investirà 11,6 miliardi di dollari nell’impianto dopo un accordo raggiunto a luglio tra il presidente Joko Widodo e l’omologo cinese Xi Jinping. I residenti affermano che le autorità si sono presentate nei loro villaggi per fare un sopralluogo in vista della costruzione del progetto, scatenando proteste a cui hanno partecipato migliaia di persone. Sull’isola di Batam, che confina con Rempang, le manifestazioni davanti agli uffici governativi si sono trasformate in scontri con la polizia. I manifestanti hanno usato molotov, pietre e bottiglie di vetro, secondo i funzionari e la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Decine di abitanti del luogo sono stati arrestati e centinaia di poliziotti antisommossa sono stati dispiegati. Un’altra protesta si è tenuta davanti all’ambasciata cinese a Giacarta.

Esistenza minacciata

Il governo indonesiano ha dichiarato che i lavori di costruzione dell’impianto cominceranno l’anno prossimo e che trasformerà l’isola in una “ecocittà” che attirerà migliaia di posti di lavoro e miliardi di investimenti entro il 2080. Xinyi Glass non ha risposto a una richiesta di commento dell’Afp. Negli ultimi anni Pechino ha investito miliardi nelle risorse naturali dell’Indonesia, in particolare nel nichel dell’isola di Sulawesi. Per ora, le proteste sembrano dare i loro frutti, anche se solo temporaneamente. Il governo ha suggerito di trasferire i residenti in altre località di Rempang, ma non fuori dall’isola e ha posticipato la data di sgombero del 28 settembre. Sebbene non sia stata annunciata una nuova data, gli abitanti del luogo affermano che è solo questione di tempo prima che vengano sfrattati. “La loro esistenza è indubbiamente minacciata da questo progetto. La comunità di pescatori sarà gravemente minacciata a terra e in mare”, ha dichiarato Parid Ridwanuddin, responsabile della campagna costiera e marina dell’ong indonesiana Walhi.”I pescatori dell’isola di Rempang scompariranno”.

“Non firmerò”

Un’abitante del villaggio, che ha rifiutato di essere nominata, ha detto che non si sarebbe piegata alle pressioni del governo o alle offerte di risarcimento.”Se dio vuole che questo accada, non posso fare nulla. Resterò qui e non firmerò”, ha dichiarato all’Afp. L’isola, che si estende per 17mila ettari vicino allo stretto di Malacca, una delle rotte di navigazione più trafficate al mondo, è ricca di sabbia di quarzo necessaria per la produzione di pannelli solari e il governo intende sviluppare una zona industriale. A Rempang, le autorità hanno identificato circa 700 famiglie che potrebbero essere sfollate. A ciascuno sono stati promessi 500 metri quadrati di terreno e una casa di 45 metri quadrati per un valore di circa 120 milioni di rupie (7.800 dollari) come risarcimento. Agli abitanti dell’isola è stato detto che saranno prima ospitati in appartamenti nella vicina Batam e che riceveranno 1,2 milioni di rupie al mese per metà anno, mentre vengono costruite le case sostitutive. “Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’Indonesia ha bisogno di denaro e uno dei modi è quello di investire”, ha dichiarato all’Afp il sindaco di Batam, Muhammad Rudi. “Se loro (la Cina) si spaventano e se ne vanno, che ne sarà di Rempang?”. Ma i residenti affermano di non aver ricevuto alcuna garanzia che le promesse di risarcimento saranno onorate, soprattutto perché il governo contesta la loro pretesa di avere atti ufficiali che dimostrino la proprietà della loro terra o della loro casa. “Per ora sono solo chiacchiere”, ha detto Timo, un leader della comunità del villaggio di 67 anni, che come molti indonesiani ha un solo nome. Mentre le autorità chiedono atti, le ong sostengono che le leggi agrarie indonesiane riconoscono il rapporto ancestrale della comunità con la terra e le risorse marine. “Il governo deve affermare e servire il diritto della comunità alla terra concedendo i diritti fondiari”, ha detto Ridwanuddin di Walhi.

Clima di paura