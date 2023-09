La giunta militare del Burkina Faso ha annunciato il 27 settembre di aver sventato un tentativo di colpo di stato, avvenuto il giorno prima, quasi un anno dopo il golpe che ha portato al potere Ibrahim Traoré.

In una dichiarazione letta alla tv di stato, la giunta ha affermato che “il colpo di stato è stato sventato dai servizi segreti e dai servizi di sicurezza del Burkina Faso”.

“Gli ufficiali e altri presunti partecipanti a questo tentativo di destabilizzare il paese sono stati arrestati e altri sono ricercati. L’obiettivo era attaccare le istituzioni e far precipitare il paese nel caos”.

Il leader della giunta militare, il capitano Ibrahim Traoré, ha assunto il potere il 30 settembre 2022 in quello che è stato il secondo colpo di stato riuscito nel paese in otto mesi.

La moltiplicazione dei colpi di stato è legata, almeno in parte, al malcontento per l’incapacità dell’esercito di contrastare l’insurrezione jihadista in corso nel nord e nell’est del paese.

Nella tarda serata del 26 settembre migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale Ouagadougou per rispondere all’appello dei sostenitori di Traoré a “difenderlo”, dopo che sui social network si era diffusa la notizia di un colpo di stato in corso.

Il governo militare ha fatto sapere che cercherà di “chiarire tutti gli aspetti del complotto”.

Ha definito “deplorevole che alcuni ufficiali, dopo aver giurato fedeltà alla patria, si siano imbarcati in un’impresa simile, che punta a ostacolare la marcia del popolo burkinabé verso la liberazione dalle orde terroristiche”.