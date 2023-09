Quest’anno la Corea del Nord ha condotto una serie di test vietati, l’ultimo dei quali con due missili balistici a corto raggio il 13 settembre, prima che Kim partisse per la Russia per un vertice con il presidente Vladimir Putin.

Il mese scorso è fallito un secondo tentativo di mettere in orbita un satellite spia.

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno reagito intensificando la cooperazione in materia di difesa, organizzando esercitazioni congiunte ed esercitazioni navali con il Giappone.

Le relazioni tra le due Coree sono al punto più basso degli ultimi anni e gli sforzi diplomatici sono in stallo dopo i tentativi falliti di avviare la denuclearizzazione di Pyongyang.

Il 2 settembre la Corea del Nord ha condotto la “simulazione di attacco nucleare tattico” con finte testate atomiche collegate a due missili da crociera a lungo raggio, secondo quanto riportato dalla Kcna.

La visita di Kim in Russia – la prima all’estero dopo la pandemia – ha alimentato i timori occidentali che Mosca e Pyongyang possano sfidare le sanzioni concludendo un accordo sulle armi.

Mosca sarebbe interessata ad acquistare munizioni nordcoreane per la guerra in in Ucraina, mentre Pyongyang vorrebbe ricevere assistenza per il suo programma missilistico.