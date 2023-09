Più di mezzo milione di elettori sono chiamati alle urne il 29 settembre per le elezioni legislative nell’Eswatini, l’ultima monarchia assoluta dell’Africa. Ma difficilmente lo scrutinio porterà a una svolta in un paese governato da re Mswati III con il pugno di ferro.

“Abbiamo bisogno di servizi igienici nelle case e nei posti di lavoro”, ha dichiarato Sithembiso Bandal, 21 anni, uscendo da una cabina elettorale improvvisata. “Per fortuna il nostro re è buono e generoso con il popolo”. Come quasi il 50 per cento dei giovani, Bandal non riesce a trovare lavoro.

Nel piccolo paese che fino a qualche anno fa si chiamava Swaziland, stretto tra il Sudafrica e il Mozambico, re Mswati III è onnipotente: nomina il primo ministro, il governo e i giudici, e le leggi approvate dal parlamento, che ha un ruolo consultivo, non hanno alcun valore senza la sua firma.

Dato che i partiti politici sono vietati da mezzo secolo, i gruppi d’opposizione sono registrati come associazioni o ong e non possono presentarsi alle elezioni.

I candidati ai 59 seggi del parlamento non appartengono ad alcun partito e sono stati selezionati dai capi tradizionali, fedeli servitori del re. Solo pochi candidati sono favorevoli a riforme democratiche.

Kwazi Boyabenyatsi, 44 anni, è un venditore ambulante. “Abbiamo bisogno di lavoro. Il re ha stanziato più soldi per la popolazione, ma non stanno arrivando”, ha detto, riferendosi alla corruzione dilagante.