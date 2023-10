Ma quest’anno è stata devastata da incendi record, con più di diciotto milioni di ettari andati in fumo, un’area grande come la Tunisia.

Con la scomparsa della foresta, Wabanonik non può andare a caccia per sfamare la famiglia, e difficilmente la fauna selvatica tornerà presto.

Langlois spiega che alcune specie finiscono facilmente in trappola, perché non sono in grado di volare o non sono sufficientemente veloci per sfuggire alle fiamme.

In alcune regioni, inoltre, gli incendi sono arrivati molto presto, nel corso della primavera, e non hanno lasciato scampo ai cuccioli.

Le conseguenze sono gravi anche per la fauna acquatica. Oltre alla cenere che finisce nei laghi e nei fiumi, l’erosione del suolo causata dalla perdita di vegetazione altera la qualità dell’acqua.

“I laghi si riempiranno di alghe che riducono la presenza di ossigeno nell’acqua, con conseguenze negative per i pesci”, spiega Langlois.

La composizione chimica delle particelle di fumo degli incendi è diversa da quella di altre fonti d’inquinamento, come le emissioni delle automobili o degli impianti industriali.

Contiene infatti una percentuale maggiore di inquinanti a base di carbonio in varie forme chimiche, che spesso si depositano a centinaia di chilometri di distanza.

Queste particelle di fumo producono effetti acuti o cronici sulla salute della fauna selvatica, spiega Matthew Mitchell dell’università della British Columbia.

“I piccoli sono spesso più sensibili agli effetti del fumo, come avviene negli esseri umani”, aggiunge, “e anche animali marini come balene e delfini ne pagano le conseguenze quando emergono per respirare”.