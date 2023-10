L’esercito russo costruirà una base navale in Abkhazia, una regione separatista filorussa della Georgia. L’annuncio, che arriva in un momento in cui l’Ucraina sta intensificando i suoi attacchi alla flotta russa nella vicina Crimea, è stato dato il 5 ottobre dalle autorità separatiste della regione.

“Abbiamo firmato un accordo”, ha affermato Aslan Bžania, il presidente dell’Abkhazia, al quotidiano russo Izvestija. “La marina russa avrà una base permanente nel distretto di Ochamchire”, che si affaccia sul mar Nero.

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov non ha voluto commentare la notizia.

La Georgia, invece, ha definito l’annuncio “una flagrante violazione” della sua sovranità e della sua integrità territoriale.

“Si tratta di una provocazione che punta a legittimare l’occupazione illegale dell’Abkhazia”, ha dichiarato il ministero degli esteri di Tbilisi.