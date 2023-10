“Nei territori occupati dalle truppe di Mosca è in corso una politica di conferimento di massa della cittadinanza russa”, ha aggiunto. “Chi rifiuta non ha accesso a servizi pubblici essenziali, tra cui l’assistenza sanitaria. Inoltre, ha un rischio più alto di essere arrestato arbitrariamente”.

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che chi rifiuta la cittadinanza russa non ha accesso a servizi pubblici essenziali ed è più a rischio di detenzione arbitraria.

Al Nashif ha affermato che il conflitto in Ucraina “continua a erodere le fondamenta della dignità e dell’umanità”.

“La tortura rimane una terribile realtà per i civili e i prigionieri di guerra detenuti dalle forze russe”, ha aggiunto. “Alcuni sopravvissuti hanno raccontato di aver subìto scosse elettriche, violenze sessuali e percosse. Molti detenuti sono stati costretti a elogiare la Russia e a imparare canzoni russe”.

“Mosca non ha fatto niente per punire le violazioni commesse dalle proprie forze armate”, ha proseguito Al Nashif. “Anzi, una nuova legge concede l’amnistia ai militari russi che compiono crimini”.

Al Nashif ha affermato che l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani è anche “molto preoccupato” per l’assenza di un piano per il ritorno in Ucraina dei bambini trasferiti in Russia.

Jaroslav Eremin, rappresentante di Mosca al consiglio per i diritti umani, ha affermato che l’Alto commissariato “continua a chiudere gli occhi sui crimini commessi da Kiev e a scaricare tutte le colpe su Mosca”.