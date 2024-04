Un manifesto della campagna elettorale del presidente socialdemocratico Stevo Pendarovski, candidato alle presidenziali del 19 aprile 2024 a Skopje, nella Macedonia settentrionale. (Robert Atanasovski, Afp)

Il 24 aprile si sono aperte le urne nel nord della Macedonia per il primo turno delle elezioni presidenziali sullo sfondo di una questione decisiva per il futuro del paese: le condizioni poste dall’Unione europea per l’ingresso nel blocco. La vita politica di questo stato balcanico di 1,8 milioni di abitanti è stata impantanata per anni in discussioni sull’opportunità di accettare le richieste europee e soprattutto quelle della Bulgaria. Quest’ultima ha insistito affinché la lingua macedone fosse considerata come un semplice dialetto bulgaro, questione che Skopje ha rifiutato. Poi, in una seconda fase, ha chiesto l’inclusione della minoranza bulgara nella costituzione con il rischio di fare deragliare i negoziati per l’adesione della Macedonia settentrionale all’Unione europea.

Il loro sostegno, o la loro mancanza, al secondo turno sarà cruciale, “in particolare il sostegno dei partiti albanesi”, sottolinea la signora Petruseva. Per la maggioranza dei cittadini, la cosa più importante è che il paese smetta di perdere i suoi giovani. “La situazione è sempre più insostenibile, i giovani se ne vanno e noi ci chiediamo chi resterà qui e come lavoreremo”, riassume Sanja Jovanovic-Damjanovska, dipendente della pubblica amministrazione. Spero che chiunque vinca s’impegni per migliorare il nostro tenore di vita e offrire ai giovani un futuro migliore”, continua. “Voglio che la Macedonia entri a far parte dell’Europa, in modo da avere posti di lavoro, in modo che la gente possa lavorare”, dice Faik Kurtis, un falegname. Non voglio che i giovani vadano all’estero, voglio che restino qui, nel loro paese”.

