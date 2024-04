Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha messo fine a un silenzio durato cinque giorni, annunciando di volere restare alla guida del governo nonostante la “campagna di discredito” di cui accusa l’opposizione e di cui sarebbe un segnale anche l’apertura di un’indagine contro la moglie.

“Ho deciso di continuare” alla guida del governo, ha detto con tono serio il leader socialista, 52 anni, al potere dal 2018, in un solenne discorso di nove minuti pronunciato sulla scalinata del palazzo Moncloa, sede della presidenza del governo spagnolo.

Sánchez era rimasto in silenzio dopo l’annuncio da parte di un tribunale di Madrid dell’apertura di un’indagine preliminare per “traffico di influenze” e “corruzione” contro la moglie, Begoña Gómez. Il 24 aprile Sánchez ha scritto una lettera di quattro pagine agli spagnoli in cui spiegava che stava valutando la possibilità di dimettersi per proteggere la sua famiglia.

Ma il 29 aprile, negando di aver agito in questo modo per “calcolo politico”, ha invitato il paese a intraprendere una “riflessione collettiva” sulla polarizzazione della vita politica, per evitare che “la disinformazione orienti il ​​dibattito politico”. “O diciamo basta oppure il deterioramento della vita pubblica condizionerà il nostro futuro e ci condannerà”, ha aggiunto.

Fatto assolutamente senza precedenti, Sánchez aveva sospeso tutte le sue attività pubbliche dal 25 aprile, quando avrebbe dovuto lanciare la campagna per le elezioni regionali del 12 maggio in Catalogna, un voto di portata nazionale in cui il suo Partito socialista spera di vincere e sbaragliare il partito indipendentista catalano, attualmente al potere.