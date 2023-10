Il presidente statunitense Joe Biden sarà in Israele il 18 ottobre per una visita di “solidarietà” dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Biden punta anche a sbloccare gli aiuti per la Striscia di Gaza, sotto assedio e minacciata da una catastrofe umanitaria.

Mentre Israele si prepara a un’offensiva di terra nella Striscia di Gaza, proseguono gli sforzi diplomatici per evitare un allargamento del conflitto, cominciato il 7 ottobre con il sanguinoso attacco di Hamas in territorio israeliano.

Circa un milione di palestinesi sono stati costretti a lasciare le loro case nella Striscia di Gaza, bombardata senza sosta dall’esercito israeliano. Migliaia di persone sono state uccise da entrambe le parti dall’inizio della guerra, mentre Hamas ha rapito 199 ostaggi, secondo le autorità israeliane.

Centinaia di migliaia di civili sono ammassati nel sud della Striscia di Gaza, vicino al confine con l’Egitto, mentre Israele ha sospeso le forniture di acqua, elettricità e cibo nel territorio, controllato da Hamas dal 2007.

“A Gaza entro ventiquattr’ore si esauriranno le scorte di acqua elettricità e carburante”, ha avvertito il 16 ottobre Ahmed al Mandhari, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il Mediterraneo orientale. “Se non arriveranno gli aiuti, i medici non potranno fare altro che preparare i certificati di morte”.

Il valico di Rafah, l’unico accesso alla Striscia di Gaza non controllato da Israele, rimane chiuso, rendendo impossibile l’arrivo degli aiuti di emergenza dall’Egitto.

Secondo un fotografo dell’Afp, la mattina del 17 ottobre l’aviazione israeliana ha preso nuovamente di mira Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.