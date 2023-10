Stremati dall’inflazione e delusi dai politici, gli argentini andranno alle urne il 22 ottobre per il primo turno delle elezioni presidenziali.

Gli argentini faticano a capire perché il loro paese, la terza economia dell’America Latina, ricco di risorse naturali, abbia un’inflazione tra le più alte del mondo (il 138 per cento su base annua), un tasso di povertà del 40 per cento e un debito fuori controllo.

Javier Milei, un economista ultraliberista che vuole tagliare drasticamente la spesa pubblica e aprire al dollaro, Patricia Bullrich, un’ex ministra di destra che promette il pugno di ferro contro i professionisti dello sciopero e i delinquenti, e Sergio Massa, ministro dell’economia di centrosinistra convinto che il peggio sia passato, sono i principali candidati.

“Non cambierà nulla”, afferma Pedro Maidana, un pensionato di 63 anni di Buenos Aires. “Nessuno dei candidati mi convince”.

In base alla media di circa trenta sondaggi, Milei è in testa con il 35 per cento delle intenzioni di voto, contro il 30 per cento di Massa e il 26 per cento di Bullrich.

Due candidati minori, Myriam Bregman (sinistra radicale) e Juan Schiaretti (centro) si fermano sotto il 4 per cento.

Circa dodici milioni di argentini vivono in condizioni di povertà, con un reddito familiare medio di 124mila pesos (340 dollari).

Oltre a un’inflazione al 138 per cento, non si riesce ad arrestare la svalutazione della valuta nazionale, che in due anni è passata da 99 pesos a 365 pesos per un dollaro.

“C’è una perdita di potere d’acquisto generalizzata”, afferma Leopoldo Tornarolli, del Centro di studi distributivi, sociali e del lavoro di La Plata.

“L’idea di poter comprare una casa, che per i nostri genitori era scontata, è un’utopia”, dice Valentín Figarra, uno studente di 20 anni.