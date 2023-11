Il populista di estrema destra Javier Milei sarà il prossimo presidente dell’Argentina, dopo la sua clamorosa vittoria alle elezioni presidenziali del 19 novembre, che inaugura un periodo di incertezza per la terza economia dell’America Latina.

Milei, un politico ultraliberista che si oppone ai peronisti e ai liberali che sono al potere in Argentina da vent’anni, ha battuto il ministro dell’economia di centrosinistra Sergio Massa di oltre undici punti. Ha ottenuto il 55,6 per cento dei voti, contro il 44,3 per cento del suo avversario, secondo i risultati ufficiali parziali con il 99 per cento dei voti scrutinati.

Nel discorso tenuto dopo la vittoria il presidente eletto, che ha 53 anni ed entrerà in carica il 10 dicembre, ha promesso di “mettere fine alla decadenza” e di “ricostruire l’Argentina”, avvertendo che non ci saranno “mezze misure”.