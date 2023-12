Venerdì l’Unione europea ha raggiunto un accordo su una legge che regolamenta l’intelligenza artificiale (ia), dopo tre giorni di intensi negoziati tra gli stati membri e il parlamento europeo.

La legge dovrebbe incoraggiare l’innovazione in Europa, limitando al contempo i possibili abusi di queste tecnologie.

L’ultimo round di negoziati, cominciato mercoledì pomeriggio, è durato quasi 35 ore.

I paesi temevano che un’eccessiva regolamentazione avrebbe bloccato sul nascere le aziende tecnologiche europee, come Aleph Alpha in Germania e Mistal Ai in Francia, rendendo proibitivi i costi di sviluppo.

L’accordo politico raggiunto venerdì sera dovrà essere integrato da un lavoro tecnico per finalizzare il testo. Per quanto riguarda l’ia generativa, la legge prevede un approccio a due velocità. Verranno imposte regole a tutti per garantire la qualità dei dati utilizzati nello sviluppo degli algoritmi e per verificare che non violino la legislazione sul copyright.

Gli sviluppatori dovranno inoltre garantire che i suoni, le immagini e i testi prodotti siano chiaramente identificati come artificiali. I vincoli più stringenti si applicheranno solo ai sistemi più potenti.

Il testo si basa sui principi delle attuali normative europee sulla sicurezza dei prodotti, che impongono controlli soprattutto a carico delle aziende.

Il nucleo della bozza consiste in un elenco di regole imposte solo ai sistemi considerati “ad alto rischio”, essenzialmente quelli utilizzati in aree sensibili come le infrastrutture critiche, l’istruzione, le risorse umane, le forze dell’ordine.

Questi sistemi saranno soggetti a una serie di obblighi, come un controllo umano, la redazione di una documentazione tecnica e la creazione di un sistema di gestione del rischio.