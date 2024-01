La giunta birmana ha annunciato l’amnistia per oltre novemila detenuti, misura che viene presa ogni anno in occasione dell’anniversario dell’indipendenza del paese.

In una dichiarazione rilasciata il 4 gennaio, il consiglio di amministrazione dello stato (come viene ufficialmente chiamata la giunta) ha affermato di aver “concesso l’amnistia a 9.652 detenuti nelle carceri e nei centri di detenzione per celebrare il 76esimo anniversario dell’indipendenza e per rispettare la pace nei cuori e nelle menti dei cittadini”.

Non ci sono indicazioni che tra i rilasciati possano esserci detenuti politici. In un’altra dichiarazione, la giunta ha affermato che 114 stranieri sono tra i prigionieri graziati e saranno trasferiti dal paese “per ragioni di relazioni bilaterali e umanitarie”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

A Yangon, la capitale commerciale, i parenti dei detenuti si sono radunati fuori dal carcere di Insein, dove i prigionieri dovevano essere rilasciati.