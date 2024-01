Nonostante la pericolosità di un viaggio in mare di più di mille chilometri, negli ultimi mesi sono aumentate le partenze dal Senegal. A novembre il presidente Macky Sall ha approvato alcune misure di emergenza per cercare di arginare il flusso migratorio.

Secondo l’ong spagnola Caminando fronteras, più di 7.800 migranti sono morti tra il 2018 e il 2022 cercando di raggiungere le Canarie dal continente africano.

Le autorità regionali dell’arcipelago sostengono di essere in difficoltà ad accogliere i migranti, tra i quali ci sono più di quattromila minori non accompagnati. Il governo spagnolo sta lavorando a una legge che prevede la loro distribuzione in tutto il paese, ha dichiarato la ministra per le migrazioni Elma Saiz, che il 2 gennaio ha visitato le Canarie.

Il numero dei migranti arrivati in Spagna attraverso il Mediterraneo, partendo dal Marocco o dall’Algeria, è invece aumentato del 19,1 per cento rispetto al 2022, raggiungendo le 15.435 unità.

Il numero delle persone arrivate a Ceuta e Melilla, enclave spagnole sulla costa settentrionale del Marocco, si è invece ridotto del 46 per cento (1.234).