Il consumo di carne di cane ha una lunga tradizione in Corea del Sud, ma si è ridotto drasticamente negli ultimi anni, mentre sempre più sudcoreani adottano i cani come animali domestici.

In un sondaggio pubblicato l’8 ottobre dal gruppo di esperti Animal welfare awareness, research and education, che ha sede a Seoul, il 90 per cento degli intervistati ha detto di non prevedere di mangiare carne di cane in futuro.

L’attivista JungAh Chae, direttrice esecutiva della sezione sudcoreana della Humane society international, ha definito il voto “storico”.

“La stragrande maggioranza dei sudcoreani rifiuta il consumo di carne di cane e vuole che le sofferenze dei cani siano relegate nei libri di storia”, ha dichiarato. “Ma ho il cuore spezzato per i milioni di cani per i quali il cambiamento arriva troppo tardi”.