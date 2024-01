L’inflazione in Argentina ha raggiunto il 211,4 per cento nel 2023, ha annunciato il 10 gennaio l’istituto di statistica nazionale. Il dato di dicembre, il primo da quando si è insediato il presidente ultraliberista Javier Milei, è invece del 25,5 per cento.

Un’inflazione elevata, intorno al 30 per cento, era attesa per dicembre per il duplice effetto della fine dei controlli sui prezzi, introdotto dai precedenti governi, e della svalutazione di più del 50 per cento del peso, la valuta nazionale, annunciata il 12 dicembre, due giorni dopo l’entrata in carica di Milei.

Milei aveva messo le mani avanti prima delle pubblicazione dei dati, affermando che un’inflazione del 30 per cento a dicembre, anche se “spaventosa”, sarebbe stata un “successo fenomenale”, perché secondo lui il paese si stava dirigendo “verso il 45 per cento”.