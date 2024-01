L’adesione della Svezia, a cui ora manca solo il via libera dell’Ungheria, è stata approvata dal parlamento di Ankara con 287 voti a favore e 55 contrari.

Per soddisfare le richieste di Ankara, la Svezia ha modificato la sua costituzione e adottato una nuova legge antiterrorismo. La Turchia accusava infatti Stoccolma di proteggere i miliziani curdi che si sono rifugiati sul suo territorio, considerati da Ankara dei terroristi.

All’inizio di dicembre il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan aveva posto come condizione aggiuntiva per il via libera alla Svezia l’approvazione da parte del congresso degli Stati Uniti della vendita alla Turchia di aerei da combattimento F-16, ritardando ulteriormente il voto del parlamento.

Il congresso non ha ancora autorizzato la vendita, ma il presidente statunitense Joe Biden ha convinto Erdoğan che il via libera all’adesione della Svezia avrebbe aumentato le possibilità per Ankara di ottenere gli F-16.