“Tre soldati statunitensi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti in un attacco con droni nel nordest della Giordania”, aveva affermato in precedenza Biden in un comunicato. “Sappiamo che l’attacco è stato condotto da milizie sostenute dall’Iran che operano in Siria e in Iraq”.

Secondo lo United States Central Command (Centcom), almeno 34 persone sono rimaste ferite.

“Non abbiamo niente a che fare con l’attacco alla base statunitense”, ha affermato invece il 29 gennaio il ministero degli esteri iraniano. “Le milizie che operano sul campo decidono in autonomia come sostenere la causa palestinese. Noi non abbiamo alcun interesse ad allargare il conflitto”.

Il portavoce del governo giordano Muhannad al Mubaidin ha condannato “l’attacco terroristico contro truppe statunitensi che ci aiutano a combattere il terrorismo e a tenere sicuro il confine”.