L’attivista ambientale Greta Thunberg è sotto processo a Londra con l’accusa di avere arrecato disturbo alla quiete pubblica, dopo avere protestato durante una importante fiera dell’industria petrolifera e del gas nella capitale britannica, lo scorso ottobre.

La ragazza svedese, 21 anni, dovrebbe comparire in tribunale il 1 febbraio per l’apertura del processo di due giorni. Greta Thunberg, figura di spicco nella lotta contro il riscaldamento globale, si è dichiarata non colpevole di reati di ordine pubblico durante l’udienza iniziale che si è tenuta lo scorso novembre, così come gli altri quattro attivisti che sono imputati insieme con lei. Rischia una multa fino a 2.500 sterline, pari a quasi tremila euro.

Gli attivisti di Greenpeace e Fossil free London hanno in programma di manifestare all’esterno del tribunale con cartelli che dicono: “Fate pagare chi inquina” e ritratti dei capi delle principali compagnie petrolifere, che sono stati descritti come i “veri criminali sul clima”.

Un totale di 26 attivisti sono stati arrestati per aver impedito l’accesso all’Energy intelligence forum, una conferenza che riuniva le principali compagnie petrolifere e del gas in un hotel di lusso della capitale britannica, il 17 ottobre 2023.

Quel giorno, gli attivisti hanno salutato i partecipanti con il grido di “Vergogna!”, tenendo in mano cartelli con scritto: “Stop Rosebank”, o “Rosebank ci ucciderà”, in riferimento a un controverso giacimento petrolifero nel Mare del Nord di cui Londra ha autorizzato lo sviluppo lo scorso settembre.

“Dietro queste porte chiuse (…) i politici senza statura stanno facendo accordi e compromessi con i lobbisti dell’industria dei combustibili fossili”, ha dichiarato Thunberg alla stampa, prima di essere caricata su un furgone della polizia.

In particolare, la giovane attivista è stata accusata di non aver rispettato l’ordine della polizia londinese di non bloccare la strada dove si stava svolgendo l’evento.

Rilasciata sotto cauzione, il giorno successivo Thunberg ha partecipato a un’altra manifestazione davanti all’hotel, insieme a centinaia di altre persone.