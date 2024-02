Il 4 febbraio gli elettori di Parigi sono chiamati alle urne per un referendum, indetto dalle autorità della capitale francese, che propone di triplicare le tariffe di parcheggio per i suv.

Circa 1,3 milioni di elettori potranno esprimersi “a favore o contro la creazione di un’apposita tariffa di parcheggio per le auto private pesanti, ingombranti e inquinanti”.

In caso di vittoria del “sì”, i proprietari di automobili con motore termico o ibrido che superano le 1,6 tonnellate, o di veicoli elettrici che superano le due tonnellate, dovranno pagare diciotto euro all’ora nei quartieri centrali, e dodici euro all’ora in quelli periferici.

Sono previste eccezioni per i residenti e i professionisti autorizzati a parcheggiare nei loro quartieri, per i tassisti negli spazi dedicati, per gli artigiani, per gli operatori sanitari e per i disabili.