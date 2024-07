Il 23 luglio Kamala Harris ha tenuto a Milwaukee, nel Wisconsin, il primo discorso della sua campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre, attaccando il suo rivale repubblicano Donald Trump e il suo “estremismo”.

“Trump vuole portare il nostro paese indietro”, ha affermato la vicepresidente nell’energico discorso tenuto in uno degli stati chiave delle presidenziali.

“Vogliamo vivere in un paese libero, giusto e compassionevole o in un paese in preda al caos, alla paura e all’odio?”, ha aggiunto tra gli applausi dei suoi sostenitori.