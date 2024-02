“L’Unione europea si sta finalmente occupando di violenze contro le donne”, ha affermato l’eurodeputata irlandese Frances Fitzgerald, una delle negoziatrici della direttiva, aggiungendo però di essere “profondamente delusa” per il mancato inserimento del reato di stupro.

Nel corso dei negoziati non è stato raggiunto un consenso sulla definizione giuridica di stupro.

L’articolo 5 della bozza di direttiva presentata dalla Commissione europea l’8 marzo 2022 prevedeva una definizione di stupro basata sull’assenza di consenso.

Ma alcuni stati, tra cui la Francia, la Germania e l’Ungheria, si sono opposti all’inserimento del reato di stupro nella direttiva, sostenendo che l’Unione europea non fosse competente in materia e che il testo sarebbe stato oggetto di ricorsi.

“Il fatto che non siano menzionati gli stupri è una vergogna per la Francia e una sconfitta per i diritti delle donne in Europa”, ha dichiarato l’eurodeputato francese Raphaël Glucksmann.