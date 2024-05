I nuovi dazi colpiscono una decina di settori industriali “strategici”, tra cui semiconduttori, minerali, prodotti medici e automobili elettriche. Per queste ultime i dazi aumenteranno dal 25 al 100 per cento.

Oltre a quadruplicare i dazi sulle auto elettriche, Washington ha aumentato i dazi sull’acciaio e sull’alluminio dal 7,5 al 25 per cento, come anche quelli sulle batterie, mentre quelli sui semiconduttori sono passati dal 25 al 50 per cento. Dazi del 50 per cento si applicheranno anche ai pannelli solari e ad alcuni prodotti medici.

Lael Brainard, direttrice del consiglio economico nazionale della Casa Bianca, ha giustificato queste misure affermando che “la Cina finanzia la sua crescita a spese di tutti gli altri”.

Yellen non ha escluso la possibilità di misure di ritorsione cinesi nei prossimi giorni.