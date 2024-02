L’imbarcazione si è trovata in difficoltà a poche centinaia di metri dalla riva in una zona fangosa.

Mamady Dianfo ha detto che la barca era arrivata in Marocco. In quel momento “il capitano ci ha detto che si era perso e non poteva più proseguire il viaggio. Gli abbiamo chiesto di riportarci in Senegal”.

La tragedia è avvenuta alla foce del fiume Saint-Louis, notoriamente pericolosa. Secondo il governatore, l’imbarcazione potrebbe essere partita da Joal-Fadiouth, qualche centinaio di chilometri più a sud.

Il Senegal sta affrontando un’ondata di partenze dirette alle Canarie, arcipelago spagnolo e porta d’accesso all’Europa, attraverso la rotta marittima atlantica, particolarmente pericolosa.

Migliaia di senegalesi in fuga dalla povertà, dalla disoccupazione o dalla mancanza di prospettive si imbarcano su canoe di legno che possono raggiungere una ventina di metri e trasportare decine di passeggeri, ma che sono molto precarie.