Secondo il documento, “Netanyahu sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sito era stato sottoposto a scarsa manutenzione per anni e rappresentava quindi un pericolo per i partecipanti al pellegrinaggio”, che si tiene ogni anno in occasione della festività ebraica di Lag Baomer.

Secondo Yair Lapid, leader dell’opposizione israeliana, Netanyahu avrebbe dovuto dimettersi il giorno dopo il disastro. “Con Netanyahu premier la prossima catastrofe è solo una questione di tempo”, ha scritto sul social network X.

Il rapporto della commissione d’inchiesta attribuisce alcune responsabilità anche ad Amir Ohana, ex ministro della pubblica sicurezza e attuale presidente della Knesset (il parlamento israeliano), e al capo della polizia Yaakov Shabtai.

Il rapporto arriva in un momento difficile per Netanyahu, contestato per non aver saputo prevenire l’attacco senza precedenti di Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre, che ha causato la morte di circa 1.160 persone, in maggioranza civili.

La reazione israeliana ha causato più di 30.700 vittime nella Striscia di Gaza, secondo le autorità di Hamas.