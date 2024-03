(Handout, gubernator_46 via Telegram)

Volontari russi che combattono per l’Ucraina hanno dichiarato di essersi infiltrati in Russia il 12 marzo per organizzare degli attacchi di terra contro le regioni di confine, che l’esercito di Mosca affermava di aver respinto, dopo che i droni ucraini avevano preso di mira diverse regioni.

Gli attacchi arrivano tre giorni prima delle elezioni presidenziali russe, in programma dal 15 al 17 marzo, che dovrebbero confermare Vladimir Putin al potere, in assenza di qualsiasi opposizione. “Abbiamo attraversato il confine”, ha detto questa mattina su Telegram l’unità chiamata Legione della libertà russa, pubblicando un video in cui si vedono tre veicoli blindati che procedono su una strada di campagna.