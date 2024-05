In un discorso tenuto il 7 maggio in occasione del suo insediamento per un quinto mandato al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ai cittadini che “la Russia uscirà più forte da questo periodo difficile”, riferendosi alla guerra in Ucraina.

“Siamo un popolo grande e unito, e insieme supereremo tutti gli ostacoli, insieme vinceremo”, ha affermato davanti a circa 2.500 rappresentanti dell’élite politica e militare.

“Supereremo questo periodo difficile con dignità e diventeremo ancora più forti”, ha aggiunto, secondo un giornalista dell’Afp presente all’evento.

Il discorso è stato trasmesso in diretta su tutti i canali della tv di stato russa.

Tuttavia, l’esito dell’offensiva lanciata in Ucraina il 24 febbraio 2022 è ancora incerto e ci sono altre sfide da affrontare, tra cui le conseguenze delle sanzioni occidentali, la forte inflazione e il trasferimento all’estero di centinaia di migliaia di russi contrari al conflitto.