In linea con le promesse elettorali, il nuovo governo, in carica da dicembre, ha presentato un progetto di legge per consentire il libero accesso alla pillola del giorno dopo a partire da 15 anni di età. Attualmente per procurarsi il farmaco è necessaria una prescrizione medica.

Duda, uno stretto alleato del Pis, ha però rinviato la legge in parlamento, chiedendo un nuovo esame.

Il presidente ha giustificato il veto con “il rispetto delle norme in tema di protezione della salute dei bambini”.

“Andrzej Duda non può accettare che persone minorenni abbiano accesso ai farmaci contraccettivi senza controllo medico e senza tenere conto del ruolo e della responsabilità dei genitori”, si legge in un comunicato della presidenza. “Tuttavia è disponibile a valutare una via libera per le donne in età adulta”.

“Il presidente se la prende ancora una volta con le donne polacche”, ha affermato sul social network X la viceministra dell’istruzione Katarzyna Lubnauer, aggiungendo che il governo “aggirerà quest’ostacolo”.