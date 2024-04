Poco più di tre anni dopo aver lasciato la Casa bianca Trump rischia una condanna al carcere. Questo non gli impedirebbe di essere candidato alle elezioni presidenziali del 5 novembre, ma la situazione sarebbe inedita. Se venisse dichiarato non colpevole, sarebbe una grande vittoria per il candidato repubblicano.

Il miliardario repubblicano dovrà comparire in tribunale a partire dalle 9.30 (ora locale) a Manhattan con l’accusa di avere pagato l’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio, pochi giorni prima delle elezioni presidenziali del 2016.

Donald Trump diventerà il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti ad affrontare la giustizia penale, con l’apertura di un processo a New York il 15 aprile, che rende ancora più imprevedibile il risultato delle elezioni presidenziali di novembre.

Trump ha assicurato che testimonierà al processo, mentre il tribunale di Manhattan sarà sottoposto a una stretta sorveglianza. Sono attesi manifestanti pro e anti-Trump e le telecamere dei mezzi d’informazione di tutto il mondo. Tuttavia, le udienze non saranno trasmesse in televisione.

I suoi avvocati hanno cercato invano di rimandare l’udienza. Il 13 aprile in occasione di un comizio in Pennsylvania, Donald Trump si è presentato come la vittima di una persecuzione giudiziaria e politica. “I nostri nemici vogliono togliermi la libertà”, ha detto ai suoi sostenitori.

“La posta in gioco è molto alta, perché Donald Trump e i suoi avvocati sono riusciti finora a rallentare (altri) processi” con l’accusa di tentativi illegali di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e per la gestione di documenti riservati, ha dichiarato all’Afp Carl Tobias, professore di diritto all’università di Richmond. E il caso di Stormy Daniels “potrebbe essere l’unico ad arrivare a sentenza prima delle elezioni”.

Il miliardario è accusato di 34 capi d’accusa per aver falsificato i documenti contabili della sua società, la Trump organization, per nascondere, con la scusa delle “spese legali”, i pagamenti effettuati nel periodo finale delle elezioni presidenziali del 2016 per comprare il silenzio di Stormy Daniels.

Per 130mila dollari Daniels ha accettato di tacere su una relazione sessuale avuta con il miliardario repubblicano dieci anni prima, quando lui era già sposato con Melania Trump. Trump ha sempre negato questa relazione e la sua difesa intende dimostrare che era all’oscuro dei pagamenti.

Ma l’accusa, guidata dal procuratore democratico Alvin Bragg, sta cercando di dimostrare che ci sono state manovre fraudolente per nascondere informazioni agli elettori pochi giorni prima delle elezioni presidenziali, vinte da Trump con un margine molto stretto contro Hillary Clinton.

Una delle questioni in gioco nel processo sarà determinare cosa Donald Trump sapeva di questi pagamenti quando sono avvenuti. Il suo ex avvocato personale, Michael Cohen, che ha versato il denaro a Stormy Daniels è già stato condannato in una corte federale per questa vicenda e sarà uno dei testimoni chiave dell’accusa.