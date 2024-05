Secondo uno studio pubblicato il 22 maggio, circa il 50 per cento delle foreste di mangrovie del mondo è a rischio a causa della crisi climatica, della deforestazione e dell’inquinamento.

L’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), nota per le sue liste delle specie minacciate, ha analizzato per la prima volta le condizioni di salute delle foreste di mangrovie in tutto il mondo, prendendo in esame trentasei aree diverse.

“È emersa la necessità urgente di mettere a punto un piano globale per la conservazione delle mangrovie”, ha affermato in un comunicato Grethel Aguilar, direttrice generale della Iucn.