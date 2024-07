Il 22 luglio il tribunale di Kazan, in Russia, ha annunciato di aver condannato la giornalista russo-statunitense Alsu Kurmasheva a sei anni e mezzo di prigione per i suoi scritti sull’offensiva russa in Ucraina. Il suo datore di lavoro ha denunciato “una parodia della giustizia”.

Kurmasheva, 47 anni, era stata arrestata nell’ottobre 2023 durante una visita in Russia per motivi personali.

In un primo momento era stata accusata di non essersi registrata come “agente straniero”, e in seguito era stata incriminata “per aver diffuso false informazioni sull’esercito russo”, un reato che prevede pene fino a quindici anni di prigione.

La giornalista, che prima dell’arresto viveva a Praga con il marito e le due figlie adolescenti, era andata in Russia per visitare la madre malata il 20 maggio 2023, ma non era potuta ripartire perché le erano stati confiscati i passaporti statunitense e russo. Qualche mese dopo era stata arrestata.

Secondo i mezzi d’informazione russi, l’accusa di aver diffuso false informazioni è legata al suo ruolo nella pubblicazione di un libro con testimonianze di cittadini russi contrari all’invasione dell’Ucraina.