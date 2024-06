In un messaggio pubblicato sul social network X, di cui è proprietario, l’imprenditore Elon Musk ha affermato che gli azionisti della Tesla hanno approvato a “larga maggioranza” il suo pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari, mentre la votazione è ancora in corso.

La casa automobilistica ha condotto un’ampia campagna per convincere gli azionisti ad approvare l’enorme pacchetto retributivo del suo amministratore delegato.

“Il vostro voto è fondamentale per il successo futuro della Tesla e per il valore del vostro investimento”, ha affermato in un video l’azienda, specializzata nella produzione di auto elettriche.

Per ottenere consensi, ha anche messo in palio quindici visite alla fabbrica di Austin, in Texas, con Musk e Franz von Holzhausen, responsabile del design della Tesla, come guide.

Musk contava sul voto favorevole dei piccoli azionisti per controbilanciare quello di molti grandi investitori, che considerano la retribuzione eccessiva.