Quasi tutti i paesi presenti alla prima conferenza sulla pace in Ucraina, che si è svolta in Svizzera il 15 e 16 giugno, hanno ribadito il loro sostegno al rispetto dell’integrità territoriale dell’Ucraina e sottolineato la necessità di coinvolgere la Russia nelle discussioni per “arrivare a una pace giusta”.

Al termine della conferenza il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha però affermato che il presidente russo Vladimir Putin “non è pronto per una pace giusta”. Il 14 giugno Putin aveva posto di fatto la resa dell’Ucraina come condizione per la pace, chiedendo a Kiev di cedere le regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Cherson e Zaporižžja, e di rinunciare a entrare nella Nato.

“La Russia può avere la pace domani se si ritira dal nostro territorio”, ha dichiarato Zelenskyj durante un incontro con la stampa al termine della conferenza, che ha riunito i leader di più di novanta paesi in un lussuoso complesso alberghiero della Svizzera centrale.

In base a un conteggio ufficiale, circa ottanta paesi hanno firmato la dichiarazione finale. Tra quelli che non l’hanno fatto ci sono il Brasile (presente in qualità di osservatore), l’India e l’Arabia Saudita.

Il capo della delegazione indiana Pavan Kapoor ha sottolineato che la pace può essere raggiunta solo “con negoziati diretti tra le parti”.