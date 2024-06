Il 18 giugno un tribunale di Manila ha riconosciuto quattro poliziotti colpevoli di aver compiuto omicidi extragiudiziali nel 2016 nell’ambito della sanguinosa guerra alla droga promossa dall’ex presidente Rodrigo Duterte.

I quattro poliziotti sono stati condannati a pene fino a dieci anni di prigione per aver ucciso un uomo e suo figlio nel corso di un’operazione antidroga nella capitale.

Secondo l’accusa, Luis Bonifacio, 45 anni, e il figlio Gabriel, 19 anni, non avevano legami con il traffico di droga e non erano armati quando sono stati colpiti durante l’operazione, in cui erano coinvolti più di dieci poliziotti.

Secondo la difesa, i poliziotti avevano aperto il fuoco per difendersi.