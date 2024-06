Il 20 giugno un tribunale di Stoccolma ha assolto per insufficienza di prove un ex generale siriano, Mohammed Hamo, 65 anni, residente in Svezia, accusato di complicità in crimini di guerra commessi nel suo paese tra gennaio e luglio 2012.

Il tribunale ha stabilito che l’esercito siriano ha effettivamente condotto “attacchi indiscriminati contro i civili, contrari al diritto internazionale, in un quartiere di Homs e nella città di Al Rastan”, ma “non è stato dimostrato il coinvolgimento dell’undicesima divisione guidata da Hamo”.

La guerra civile in Siria tra il regime di Bashar al Assad e vari gruppi armati, tra cui il gruppo jihadista Stato islamico, cominciata nel 2011 con la repressione delle manifestazioni a favore della democrazia, ha causato la morte di più di mezzo milione di persone e diviso il paese.