Il 24 giugno la Commissione europea ha stabilito in via preliminare che l’App store della Apple viola le nuove regole di concorrenza dell’Unione europea, aprendo la strada a una possibile maximulta nei confronti dell’azienda statunitense.

“L’App store viola il Digital markets act (Dma) in quanto impedisce agli sviluppatori di app d’indirizzare i consumatori verso canali di distribuzione alternativi per offerte e contenuti”, ha dichiarato Bruxelles in un “parere preliminare”.

La Apple si difende invocando motivi di sicurezza e maggiore facilità di utilizzo per gli utenti.