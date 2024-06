Il modulo è sceso lentamente dal cielo agganciato a un paracadute rosso e bianco, e ha toccato delicatamente terra, come mostrano le immagini trasmesse dalla tv di stato Cctv. Vicino al modulo è stata poi piantata una bandiera cinese.

“Alle 14.07 il modulo di rientro è atterrato in una zona desertica della regione della Mongolia Interna”, ha affermato la Cnsa in un comunicato.

Per la sua complessità tecnica, soprattutto in materia di comunicazioni, è stata una delle missioni più ambiziose mai condotte dalla Cina nello spazio.

L’obiettivo della missione era raccogliere circa due chili di campioni di rocce e suolo dal lato nascosto della Luna, e riportarli sulla Terra per analizzarli.

La faccia nascosta della Luna è quasi inesplorata. È molto promettente per la ricerca, perché la sua superficie accidentata non è stata modificata da colate laviche come quella della faccia visibile.

I campioni prelevati potrebbero quindi aiutarci a conoscere meglio la formazione e la storia del satellite naturale della Terra.

Il missile che trasportava la sonda Chang’e 6 era decollato il 3 maggio dal centro spaziale di Wenchang, sull’isola di Hainan, nel sud della Cina.

Circa un mese dopo la sonda si era posata nell’enorme bacino Polo Sud-Aitken, uno dei più grandi crateri da impatto conosciuti nel sistema solare.