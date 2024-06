Il fondatore di Wikileaks Julian Assange ha lasciato la prigione britannica in cui era detenuto ed è attualmente in viaggio verso un tribunale federale degli Stati Uniti nell’oceano Pacifico, dove in base a un accordo raggiunto con le autorità statunitensi si dichiarerà colpevole prima di ottenere la libertà.

Accusato di aver pubblicato a partire dal 2010 più di 700mila documenti segreti sulle attività militari e diplomatiche degli Stati Uniti, in particolare in Iraq e in Afghanistan, Assange, un cittadino australiano di 52 anni, dovrà presentarsi il 26 giugno davanti a un tribunale federale delle Isole Marianne Settentrionali, un territorio statunitense nel Pacifico.