Tuttavia, Assange non potrà tornare negli Stati Uniti senza autorizzazione, ha affermato il dipartimento della giustizia in un comunicato.

In base all’accordo, Assange, un cittadino australiano di 52 anni, accusato di aver pubblicato a partire dal 2010 più di 700mila documenti segreti sulle attività militari e diplomatiche degli Stati Uniti, in particolare in Iraq e in Afghanistan, si è dichiarato colpevole di “cospirazione per ottenere e divulgare informazioni relative alla difesa degli Stati Uniti”. È stato condannato a 62 mesi di prigione, già scontati in detenzione preventiva a Londra.

“Ho incoraggiato la mia fonte a fornire materiale classificato”, ha ammesso Assange, riferendosi alla soldata statunitense Chelsea Manning, condannata nell’agosto 2013 a trentacinque anni di prigione da una corte marziale e rilasciata nel gennaio 2017 dopo aver ricevuto la grazia dal presidente Barack Obama.